Neuer Instagram-Algorithmus wieder chronologischer

Neuere Posts sollen oben sein, außerdem wird eine größere Bandbreite von Profilen im Newsfeed auftauchen

In einem Statement gab Instagram bekannt, den Algorithmus zu verändern, um das Newsfeed wieder zeitlicher zu machen. Sprich: Nutzer sollen damit eher neuere Posts sehen. Oder wie die New York Times dazu sagt: Der neue Algorithmus wird weniger intervenieren. Einen komplett chronologischen Verlauf wird es dennoch nicht geben. Außerdem möchte Instagram den Knopf "New Posts" einführen, bei dem die Nutzer die Seite neu laden können und automatisch nach oben geleitet werden.

Angeblich sollen die Veränderungen aufgrund der Rückmeldung zur Benutzung der App stattgefunden haben. Manche beklagten sich über das ständige Auftauchen eines Posts über Tage, oder dass man nur von bestimmten Leuten die Bilder sehen konnte. (red, 23.03.2018)