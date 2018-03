Mindestens fünf Tote bei Explosion in indischer Feuerwerksfabrik

Fabrik in einem Privathaus ging in die Luft

Neu-Delhi – Eine Explosion in einer illegalen Feuerwerksfabrik in Indien hat mindestens fünf Menschen getötet – unter ihnen drei Kinder im Alter von weniger als zwei Jahren. Weitere 16 Menschen wurden verletzt, als die Fabrik in einem Privathaus im nordöstlichen Bundesstaat Bihar in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) in die Luft ging, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Fünf weitere Häuser wurden demnach schwer beschädigt. Die Feuerwehr brauchte zwei Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Explosionsursache stand zunächst nicht fest.

Illegale Feuerwerksfabriken sind in Indien keine Seltenheit, und es kommt immer wieder zu Unfällen. Bei einem ähnlichen Vorfall starben im vergangenen Juni im zentralindischen Madhya Pradesh 25 Menschen. (APA, 23.3.2018)