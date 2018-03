Venezuela streicht von Landeswährung drei Nullen weg

Im Kampf gegen die Inflation lässt sich Maduro wieder einmal etwas Neues einfallen. 1.000 Bolivar sollen ab Juni ein Bolivar wert sein

Caracas – Im Kampf gegen die Inflation will die venezolanische Regierung die Landeswährung Bolivar neubewerten. Präsident Nicolas Maduro kündigte am Donnerstag ein neues Zahlungsmittel an, für das drei Nullen gestrichen werden sollen. 1.000 Bolivar sollen damit ab 4. Juni ein Bolivar wert sein.

Seit dem Amtsantritt Maduros im April 2013 ist der Wert der Landeswährung auf dem Schwarzmarkt im Vergleich zum Dollar um 99,99 Prozent gefallen. Nach Schätzungen von Oppositionspolitikern und Volkswirten beträgt die Inflation im Moment mehr als 6.000 Prozent. Viele Venezolaner leiden, weil etwa Nahrungsmittel und Medikamente knapp sind. Kritiker werfen der Regierung des Opec-Landes vor, die Krise durch Inkompetenz und Korruption selbst verursacht zu haben. Maduro macht dagegen den Westen und die gesunkenen Ölpreise verantwortlich.

Auch für den Versuch, mit der neuen Kryptowährung Petro die Finanznöte des Landes zu lindern erlitt jüngst einen Rückschlag, denn die USA verboten jegliche Transaktionen mit der Währung. Die Absicherung des Petro mit den Ölreserven des Landes – den größten der Welt – kritisieren Maduros Gegner als illegal. Dennoch kündigte die Regierung Ende Februar die Einführung einer weiteren Kryptowährung an. "Petro Gold" werde mit den Gold-Reserven des Landes besichert. (Reuters, 23.3.2018)