Trump belastet China mit Milliardenzöllen und nimmt die EU aus

Die USA sind bereit, mit der Europäischen Union über Zollerleichterungen zu reden, am Rande des EU-Gipfels war von einer Art "TTIP light" die Rede

EU-Staaten werden vorerst von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Das gab die Regierung in Washington am Donnerstag bekannt. Kurz darauf aber kündigte US-Präsident Donald Trump noch viel massivere Zölle gegen chinesische Produkte an, nämlich im Ausmaß von 50 Milliarden Dollar. Damit sollen vor allem Patentverletzungen bestraft werden. Auch gegen China müssen die konkreten Schritte erst beschlossen werden.

Verhandlung mit dem Präsident

Die für den gemeinsamen Außenhandel zuständige EU-Kommissarin Cecilia Malmström war Donnerstag erst kurz vor Beginn des EU-Gipfels von Washington nach Brüssel zurückgekehrt. Bis zur letzten Minute hatte ihre Delegation in der US-Hauptstadt mit Vertretern des US-Wirtschaftsministeriums darüber verhandelt, wie man die von US-Präsident Donald Trump für 23. März um Mitternacht angekündigten Strafzölle auf Stahl (25 Prozent) und Aluminium (zehn Prozent) doch noch abwenden könnte.

Was die Schwedin den Ländervertretern dann in einem Briefing mitteilen konnte, löste in der Spitzenrunde Erleichterung aus. Die USA seien bereit, für die gesamte EU – so wie zuvor bereits bei Kanada und Mexiko – eine Ausnahmeregelung zur Anwendung zu bringen. Die Strafmaßnahme bliebe formell aufrecht. Man wolle aber über neue Zoll- und Handelsregelungen verhandeln. Solange dies laufe, sollten die Zölle auf Stahl und Aluminium bei den strategisch wichtigen Sicherheitspartnern in Europa nicht zur Anwendung kommen.

Vorläufig keine Gegenmaßnahmen

Die EU würde auf Gegenmaßnahmen (vorläufig) verzichten, hieß es bei Malmström.

Wichtig für Österreich und andere neutrale EU-Staaten, die nicht der Nato, der transatlantischen Allianz, angehören: Washington will zwischen EU-Staaten keine Unterscheidung vornehmen. Die Ausnahme würde für alle EU-Partner gelten.

Kurz nach Beginn des Gipfels gab es eine erste Bestätigung aus den USA vonseiten des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Die USA setzten die Strafzölle für die EU wie auch weitere sechs Staaten auf der Welt aus, um über alternative Lösungen zu verhandeln, sagte er im Kongress.

Eine solche ähnliche Formulierung hatte Malmström bereits tags davor verwendet, nach einem Gespräch mit US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross. Bisher war eine Ausnahme für Kanada und Mexiko geplant, nun kommen neben der EU noch Südkorea, Argentinien, Brasilien, Australien dazu.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sagte bereits zu Beginn des Gipfels in Brüssel, er "habe die Hoffnung, dass wir die Regeln des internationalen Handels weiter aufrechterhalten können". US-Kollege Trump werde sich am Abend MEZ persönlich zu dem Fall erklären.

Alle gegen Putin

Die meisten EU-Spitzen betonten in ihren Erklärungen, wie entscheidend wichtig es sei, dass die Europäer in Fragen des Freihandels zusammenhielten. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel dankte Malmström persönlich für die "intensive Gespräche". Es sei gut, dass Europa sich einheitlich positioniert hat, auch beim Freihandel, gegen den Protektionismus", sagte Merkel.

Sie selbst scheint in diese Verhandlungen direkt über den neuen Wirtschaftsminister Peter Altmeier eingebunden gewesen zu sein, der sich Anfang der Woche in enger Abstimmung mit der EU-Außenhandelskommissarin in Washington aufgehalten hatte.

Neben dem Streit um den Außenhandel mit den USA dominierte auch ein anderes globales Sicherheitsproblem den EU-Gipfel: die angespannten Beziehungen der Europäer zu Russland nach dem versuchten Giftmordanschlag auf einen russischen Exagenten und dessen Tochter im britischen Salisbury. Nach Erkenntnissen der britischen Regierung sei das Attentat eindeutig mit dem russischen Nervengift Nowitschok verübt worden, und der Kreml müsse die Verantwortung dafür übernehmen, was das russische Außenministerium strikt zurückgewiesen hatte.

Solidarität mit den Briten

In einer Schlusserklärung zum Gipfel wollten die EU-Partner den Briten jedenfalls die volle Solidarität ausdrücken, auch wenn um die Klarheit der Formulierung der russischen Verantwortung für das Attentat bis zuletzt debattiert wurde. Auffällig war dennoch, wie sehr die britische Premierministerin Theresa May, die seit Monaten wegen der EU-Austrittsverhandlungen im Clinch mit ihren EU-Partnern liegt, die Verbundenheit mit Europa nach "dieser rücksichtslosen Attacke" betonte. "Ich will die bedingungslose Unterstützung für die Sicherheit Europas unterstreichen", sagte Theresa May. Das wolle sie zur Sprache bringen. Wie beiläufig ergänzte sie, dass man beim Gipfel am Freitag auch über den Brexit reden wolle, konkret über die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien. Weitere Gipfelthemen: Digitalsteuern, Türkei, Vertiefung der Eurozone.(Thomas Mayer aus Brüssel, 22.3.2018)