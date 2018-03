Commerzbank stoppt wegen Datenskandal Werbung auf Facebook

Als einer der ersten Werbekunden

Die Commerzbank stoppt als einer der ersten Werbekunden wegen des Daten-Skandals bei Facebook ihre Werbung in dem Online-Netzwerk. "Wir pausieren mit Kampagnenschaltungen auf Facebook. Brand-Safetyness und Datensicherheit sind uns sehr wichtig", sagte Markenchef Uwe Hellmann dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe).

Aufklärung gefordert

"Wir möchten der aktuellen Aufklärung den notwendigen Raum geben und zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden, wie wir hier weitermachen." Die Commerzbank hatte in der jüngsten Vergangenheit stark im Internet Werbung geschaltet, insbesondere in Sozialen Medien wie Facebook & Co. (APA, 22.3.2018)