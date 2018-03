Galaxy S9: Nutzer berichten von massiven Touchscreen-Problemen

Bei manchen Geräten scheinen Teile des Bildschirms nicht auf Eingaben zu reagieren

Wie sehr sich die Hersteller auch vorab um die Qualitätssicherung bemühen, der Marktstart eines neuen Smartphones ist eigentlich fast immer von Berichten über schwerwiegende Probleme begleitet – zumindest wenn das öffentliche Interesse an dem Gerät groß genug ist. Eine Realität, die nun auch Samsung einholt.

Der fehlende Touch

Käufer des Galaxy S9 und des Galaxy S9+ berichten von schwerwiegenden Problemen mit dem Touchscreen des neuen Samsung-Smartphones. In diesen Fällen weist der Bildschirm "tote Zonen" auf, in denen auf keinerlei Eingaben reagiert wird, wie Android Police berichtet. Einzelne Nutzer haben dieses Verhalten auch in Videos dokumentiert.

Die Anzahl der Kommentare auf Reddit und in anderen Foren legt nahe, dass es sich dabei um kein isoliertes Problem bei einigen wenigen Geräten handelt, sondern dieses Defizit zumindest eine gewisse Verbreitung hat. Dabei scheint das Galaxy S9+ öfter zu betroffen sein als die kleinere Ausführung des neuen Smartphones. Auffällig ist allerdings auch, dass die Probleme nicht bei allen Nutzern an den gleichen Stellen auftreten. Besonders unerfreulich ist das Ganze natürlich für jene, die solche toten Stellen im Bereich der Bildschirmtastatur haben.

Abwarten

Eine offizielle Stellungnahme von Samsung gibt es zu den Berichten bisher noch nicht. Einzelne Nutzer berichten davon, dass der Effekt weniger wird, wenn sie die Empfindlichkeit des Touchscreens in den Einstellungen auf den maximalen Wert stellen. Beim Großteil der betroffen User scheint aber auch das nicht zu helfen. (red, 22.3.2018)