TV- und Radiotipps für Freitag, 23. März

Leben ohne Konsum – Die Vision von der Selbstversorgung, Sag mir nichts, Harry Potter und der Halbblutprinz, Im Bauch von Wien – Der Naschmarkt und Stadt der Gladiatoren – Carnuntum

16.50 MAGAZIN

Xenius: Landgrabbing – Gier nach Land Investoren drängen weltweit auf die letzten Flächen fruchtbaren Ackerlandes – schließlich ist es krisensicher und oft lukrativ. Auch in Europa gehen die Preise für Ackerland durch die Decke, für Kleinbauern ist die Pacht oft unerschwinglich. Gruppen von privaten Investoren wollen gegensteuern und kaufen Land für Ökobetriebe. Bis 17.20, Arte

18.30 MAGAZIN

Konkret: Digitale Sprachassistenten im Überblick Alexa, Siri und Co gehören für immer mehr Menschen zur Standardeinrichtung zu Hause. Doch was taugt die neueste Sprachtechnologie wirklich? Kenny Lang über die Benutzerfreundlichkeit verschiedener Systeme. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Leben ohne Konsum – Die Vision von der Selbstversorgung In der Nähe von Lyon wollen Benjamin Lesage und seine Freunde ein alternatives Lebensmodell jenseits der kapitalistischen Überflussgesellschaft verwirklichen. Eotopia heißt das ökologische und ökonomische Experiment. Doch wie realistisch ist diese Utopie? Bis 20.15, Arte

20.15 LIEBESWIRREN

Sag mir nichts (D 2016, Andreas Kleinert) Lena ist scheinbar glücklich verheiratet. Doch dann lernt sie Martin in der S-Bahn kennen, sie lässt sich auf einen Seitensprung ein. Auch Martin dachte, dass seine Ehe ungefährdet sei. Lena und Martin können aber nicht voneinander lassen. Die Versuchung ist da, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Bis 21.45, Arte

foto: arte/swr Ronald Zehrfeld (Martin) und Ursina Lardi (Lena).

20.15 ZAUBERLEHRLING

Harry Potter und der Halbblutprinz (Harry Potter and the Half-Blood Prince, GB/US 2009, David Yates) Im sechsten Teil der Potter-Saga knistert es zwischen Harry und Ginny, während Todesesser die Weltenruhe stören. Nicht nur die Zauberlehrlinge tricksen mit Magie, sondern auch die Animateure des Films. Im Anschluss zeigt Puls 4 den fünften Teil. Bis 23.15, Puls 4

21.00 MAGAZIN

Makro: Das Pflegedilemma Hilflose Patienten, überfordertes Personal: In Deutschland herrscht Notstand in der Altenpflege. Gleichzeitig aber steigen börsennotierte Unternehmen in den Markt ein. Wie passt das zusammen? Bis 21.30, 3sat

21.15 DOKUREIHE

Märkte: Im Bauch von Wien – Der Naschmarkt Der Wiener Naschmarkt hat seinen Platz zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf einem überbauten Fluss in Wien gefunden. Er ist heute belebter denn je, und seine Vielfalt ist vor allem auch bei Touristen beliebt. Bis 22.15, Servus TV

22.40 MAGAZIN

Tracks mit 1) Bildhauer Eric Pougeau und die Kunst der Beschimpfung. 2) Chonis Trap: Sie sind die vulgären Tussen. 3) Die Klangwelten von Ryoji Ikeda. 4) Die Horrorfilme des Kollektivs Roadkill Superstar aus Quebec. Bis 23.25, Arte

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Stadt der Gladiatoren – Carnuntum Die Gladiatoren waren die Stars in den römischen Arenen. Ihre Kampfkraft und ihre Tugenden wurden bewundert, ihr Leben endete oft nach nur drei, vier Kämpfen. Trotzdem gab es im Römischen Reich Gladiatorenschulen und Ausbildungscamps. Modernste archäologische Verfahren wie das Tiefenradar zeigten: Eine Schule lag im römischen Carnuntum unweit von Wien. Bis 23.30, ORF 2

23.30 MEUTEREI

Die Caine war ihr Schicksal (The Caine Mutiny, USA 1954, Edward Dmytryk) Im Zweiten Weltkrieg entheben zwei Offiziere eines US-Minenräumbootes den Kapitän wegen Unzurechnungsfähigkeit seines Kommandos. Die Kriegsgerichtsverhandlung enthüllt die wahren Charaktere aller Beteiligten. Gestraffte Filmfassung des Erfolgsromans von Herman Wouk. Bis 1.30, BR