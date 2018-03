Huaweis neues Huawei P20 Lite im Handel

Das neue Handy des chinesischen Herstellers hat einen "Notch", kostet 369 Euro

Huawei hat das P20 Lite vorgestellt, welches ab sofort in Österreich erhältlich ist. Schon vorab waren so ziemlich alle Informationen zu dem Gerät bekannt. So gibt es an der Vorderseite einen "Notch", eine Einkerbung am oberen Displayrand, die vor allem vom Essential Phone und dem iPhone X bekannt gemacht wurde. Der Fingerprintsensor ist auf der Rückseite angebracht.

Das Gerät hat einen 5,84 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 2.280 x 1.080 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 19:9. Als Prozessor kommt ein Kirin 659 (Octacore) zum Einsatz, der RAM liegt bei 4 GB, der lokale Speicherplatz bei 64 GB. Letzterer kann mittels MicroSD erweitert werden.

16 und zwei Megapixel

An der Rückseite gibt es zwei Kameras, eine mit 16 Megapixel und eine mit 2 Megapixel, an der Vorderseite ist ebenfalls ein 16-Megapixel-Sensor verbaut. Softwareseitig ist das Gerät mit Android 8.0 ausgestattet, wobei Huawei dieses wie gewohnt massiv umarbeitet – und zwar mit dem eigenen EMUI 8.0.1.

369 Euro UVP

Das Gerät gibt es in den Farben Midnight Black, Klein Blue und Sakura Pink. Der unverbindliche Richtpreis des Geräts liegt bei 369 Euro. Die offizielle Enthüllung der gesamten neuen P-Reihe, also auch des P20 und P20 Pro, erfolgt am 27.3. in Paris. (red, 22.3.2018)