Zukunft der Bildungsstiftung "völlig offen"

Vorstand Zotti sieht einstiges Vorzeigeprojekt als "weitgehend handlungsunfähig"

Wien – Statt der gesetzlich zugesicherten 50 Millionen Euro sind es jetzt doch deutlich weniger geworden: Die Innovationsstiftung Bildung muss nach den Plänen des neuen Finanzministers Hartwig Löger (ÖVP) anders als von der rot-schwarzen Vorgängerregierung vorgesehen mit zwei Millionen Euro jährlich das Auslangen finden. 40 Millionen Euro will die ÖVP-FPÖ-Regierung laut eigenen Berechnungen des Finanzministeriums durch diese Maßnahme bis 2022 einsparen.

Imageschaden

Freilich gibt es immer noch die Möglichkeit, via Substiftungen zusätzliche Mittel zu lukrieren, Stiftungsvorstand Stefan Zotti sieht sich dennoch weit entfernt von den ursprünglichen Zielen zur Förderung wissenschaftlich fundierter, innovativer Bildungsprojekte. "Ich halte das Argument, die Summe würde nur gestreckt, schlichtweg für zynisch", erklärte Zotti im Gespräch mit dem STANDARD. "Damit würden wir die versprochenen 50 Millionen in 25 Jahren erreichen." Von den erwähnten Substiftungen verspricht er sich aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen auch nicht mehr viel: Wer wolle schon Geld für eine "weitgehend handlungsunfähige" Bildungsstiftung in die Hand nehmen? Das sei auch eine Imagefrage.

Enttäuschung und Frust bei den beteiligten Bildungsexperten seien jedenfalls groß, mehr als 700 von ihnen haben in den vergangenen Tagen einen offenen Brief an Regierung und Mitglieder des Parlaments unterzeichnet, in der Hoffnung, das vorzeitige Aus der Stiftung, noch bevor sie überhaupt loslegen konnte, abzuwenden.

Laut Zotti ist es "völlig offen, ob und wie es mit der Innovationsstiftung weitergeht", bis Ende April wird der ambitionierte Dreijahresplan jedenfalls gründlich redimensioniert. Auch könne er nicht für die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates sprechen, ob diese weiterhin an Bord bleiben, aber: "Ich frage mich auch, was der wissenschaftliche Beirat jetzt genau leisten soll. Besonders viel wissenschaftliche Beratung brauchen wir für die jetzt noch möglichen kleinen Pilotprojekterln nicht mehr", sagt Zotti.

Dabei sei ja genau diese Ansammlung einzelner kleiner Schulversuche in Österreich Teil des Problems. Sinn der Innovationsstiftung wäre es unter anderem gewesen, einzelne Initiativen zu evaluieren, zusammenzuführen und – sofern sie sich bewährt haben – breiter aufzustellen.

Debatte über Pflegeregress

Auch im Nationalrat hagelte es für den Budgetplan des Finanzministers viel Kritik – dort natürlich von der Opposition. Lögers Aussage, langfristig werde es bei der Pflege notwendig sein, "über das staatliche Finanzierungssystem hinaus Maßnahmen zu setzen", nährte Befürchtungen über eine Wiedereinführung des im Vorjahr abgeschafften Pflegeregresses. Die FPÖ, aber auch ÖVP-regierte Länder sprachen sich gegen die Wiedereinführung des Regresses aus. (Karin Riss, 22.3.2018)