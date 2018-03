Argentinier wechselte für frühe Pensionierung formell sein Geschlecht

Ein Finanzbeamter bekommt durch die Änderung eines Buchstabens im Namen fünf Jahre mehr Pension

Buenos Aires – Ein findiger Finanzbeamter hat in Argentinien formell sein Geschlecht geändert, um in den Genuss einer früheren Pensionierung zu kommen. Der Website InformaSalta zufolge ließ der 59-Jährige namens Sergio sein Geschlecht als weiblich eintragen und änderte seinen Namen in Sergia.

Er nutzte dabei ein Gesetz, wonach Transsexuelle rechtlich ihr Geschlecht ändern können, ohne sich einer operativen Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Auch in Argentinien können Frauen mit 60 Jahren in den Ruhestand gegen, Männer müssen fünf Jahre länger warten. Sergios Beispiel sei ein "klarer Fall von Missbrauch der Ruhestandsregelungen und der Gesetze zur geschlechtlichen Identität", kritisierte der oberste Standesbeamte der Provinz Salta, Matias Assenato. (APA, 22.3.2018)