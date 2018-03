Montenegro: Erstmals kandidiert Frau bei Präsidentenwahl

Juristin tritt für die Sozialdemokraten an

Podgorica – Zum ersten Mal seit den frühen neunziger Jahren tritt bei der Präsidentenwahl in Montenegro auch eine Frau an. Draginja Vuksanovic tritt für die Sozialdemokratischen Partei (SDP) an, wie sie am Donnerstag bekanntgab.

Die aus der Küstenstadt Bar stammende Juristin, derzeit auch SPD-Abgeordnete im Parlament, ist als Dozentin für Bürgerrecht an der staatlichen Juridischen Fakultät in Podgorica tätig. Ihre Partei war bis 2016 ein langjähriger Koalitionspartner der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS). Diese hatte Anfang der Woche ihren Parteichef und früheren Langzeitpremier Milo Djukanovic als Kandidat für die Wahl nominiert.

Einigung

Mehrere Oppositionsparteien hatten sich zuvor auf führenden Wirtschaftsexperten Mladen Bojanic als gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten geeinigt. (APA, 22.3.2018)