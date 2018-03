Burgenland fördert Sanierung der Kellerstöckl

Historische Kellergebäude im Südburgenland sollen stärker touristisch genutzt werde

Güssing – Das Land Burgenland fördert heuer die Sanierung der als Kellerstöckl bekannten historischen Kellergebäude im Südburgenland. Ziel der Aktion mit einem Budgetrahmen von 500.000 Euro sei es, eine bessere touristische Nutzung zu ermöglichen und das Interesse an der Erhaltung der Keller zu wecken, erläuterte Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) am Donnerstag bei der Präsentation in Güssing.

Die Aktion startet am 1. April und läuft bis Jahresende. Sie richtet sich an Privatzimmervermieter ebenso wie an gewerbliche Beherbergungsbetriebe, die Kellerstöckl zur touristischen Nutzung anbieten. Gefördert werden sowohl die Neuausstattung von Kellerstöckln als auch die komplette Neueinrichtung von Sanitärräumen in den Kellergebäuden.

Die Förderungshöhe liegt bei 40 Prozent der Investitionskosten, deren förderbare Untergrenze 10.000 Euro beträgt. Die Obergrenze liegt bei 30.000 Euro.

Mit der Aktion werde ein wichtiger Impuls für die ganze Region gesetzt. "Es geht darüber hinaus darum, Anreize zu schaffen, dass die Gäste auch die Dörfer frequentieren. Ebenso soll ein Mehrwert für den ganzen Landessüden erreicht werden", stellte der Landesrat fest. (APA, 22.3.2018)