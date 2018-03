18. Amadeus Awards: Farewell Dear Ghost sichern sich FM4 Award

Bilderbuch und Wanda führen Nominiertenfeld (Vergabe am 26.4.) an

Wien – Zwar werden die 18. Amadeus Austrian Music Awards erst am 26. April im Wiener Volkstheater verliehen, sie dürfen sich aber jetzt schon freuen: Die Burschen von Farewell Dear Ghost haben sich nämlich den komplett von den Hörern bestimmten FM4 Award gesichert. Sie setzten sich damit gegen 5K HD, Ankathie Koi, Dives und Mavi Phoenix durch, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Diese fünf Acts waren in die finale Abstimmphase gegangen, nachdem in einer ersten Runde noch 20 Bands und Künstler angetreten waren. Der Preis des ORF-Jugendradios ist die einzige Auszeichnung im Rahmen der Amadeus Awards, die nur durch das Publikum – in diesem Fall via Online-Voting auf der Webseite von FM4 – bestimmt wird. Die restlichen Kategorien werden je zur Hälfte durch ein Online-Voting (noch bis 27. März möglich) sowie durch eine Fachjury entschieden.

Gala am 26. April

Das Nominiertenfeld bei den Amadeus Awards führen heuer die Indie-Bands Bilderbuch und Wanda mit je fünf Nennungen an. Veranstalter IFPI vergibt außerdem einen Lebenswerkpreis. Durch die Verleihung wird Sängerin Conchita, selbst mehrfache Amadeus-Preisträgerin, führen. Die Gala wird am 26. April ab 21.55 Uhr auch auf ORF eins zu sehen sein. (APA, 22.3.2018)