Axel Springer bekräftigt Rückzug von Dogan TV

Deutscher Medienkonzern ist seit Jänner 2007 als Investor an Dogan TV beteiligt

Berlin/Ankara – Springer will sich aus dem türkischen Medienunternehmen Dogan TV komplett zurückziehen. Das teilte der Konzern am Donnerstag auf Anfrage in Berlin mit. Zuvor war bekannt geworden, dass Dogan, die größte Mediengruppe der Türkei, für rund 1,1 Milliarden Dollar (890 Mio. Euro) an ein regierungsnahes Familienunternehmen verkauft werden soll.

Springer sei seit Jänner 2007 als Investor an der Dogan TV Holding A.S. beteiligt und habe diese Beteiligung in den vergangenen Jahren sukzessive zurückgefahren. "Das Unternehmen hält derzeit noch 7 Prozent an der Dogan TV Holding, es gibt aber die klare Absicht und auch entsprechende Vereinbarungen, sich komplett zurückzuziehen." Näher äußerte sich Springer nicht.

Der Dogan-Konzern hatte am Donnerstag mitgeteilt, er führe Gespräche über eine Übernahme seiner Mediengruppe, zu der die Sender CNN Türk, die Zeitung "Hürriyet" und die Nachrichtenagentur DHA gehören, durch die Demirören-Holding. Die Demirören-Familie steht dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner AKP-Regierung nahe.

Mit dem Deal würde die türkische Medienlandschaft fast vollständig von regierungsnahen Konzernen kontrolliert. Springer hatte bereits früher angekündigt, seine Beteiligung an Dogan schrittweise aufzugeben. (APA, dpa, 22.3.2018)