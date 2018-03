Einseitiger Blick auf kriminelle Ausländer

Österreich wird laut Kriminalstatistik immer sicherer, nur in einzelnen Bereichen gibt es Probleme. Diese werden als Vorwand für Ausländerbashing genommen

Natürlich ist jede einzelne Straftat eine zu viel. Jeder einzelne Wohnungseinbruch ist ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre. Jede sexuelle Belästigung beeinträchtigt – oder zerstört gar – das Selbstvertrauen des Opfers. Jeder Internetbetrug kann Existenzen ruinieren. Trotzdem: Im Lichte der am Donnerstag präsentierten Kriminalstatistik, die sämtliche Anzeigen des Jahres 2017 auflistet und analysiert, ist Österreich ein in vielen Bereichen zunehmend sicheres Land.

Das beginnt bei der Zahl der Anzeigen insgesamt, die 2017 im Vergleich zum Jahr davor um 5,1 Prozent gesunken ist. Setzt sich fort in Gestalt einer im gleichen Zeitraum um 4,2 Prozentpunkte auf 50,1 Prozent gestiegenen Aufklärungsquote, also der Identifizierung eines Verdächtigen oder Beschuldigten. Wird unterstrichen durch ein Zehnjahrestief bei Wohnraumeinbrüchen und Kfz-Diebstählen, mit Rückgängen von neun Prozent bei Wohnungseinbrüchen und 11,2 Prozent bei Autodiebstahl allein zwischen 2016 und 2017.

Kein Land florierenden Verbrechens



Zwar gab es 2017 mit 54 vollendeten Tötungesdelikten acht Fälle mehr als 2016, und bei Cybercrimedelikten ist die Zahl der Verdachtsfälle auf 16.804 gestiegen – ein Plus von 28,3 Prozent allein im Vergleich zu 2016. Doch alles in allem ist Österreich wahrlich kein Land, in dem das Verbrechen floriert – auch wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung das nicht nachvollziehen kann.

Da ist – etwa in Foren und sozialen Medien – von Vertuschung der tatsächlichen Zustände die Rede. Da werden Einzelbereiche in den Vordergrund gerückt und zum Anlass für allgemeine Klagen über zunehmende Bedrohungen, vor allem durch Ausländer, genommen. Etwa der Umstand, dass seit 2015 Gewaltdelikte zunehmend unter Verwendung von Messern, Schraubenziehern und Ähnlichem als Waffen ausgeführt werden, am häufigsten von afghanischen Staatsbürgern. Auch wenn die Zahl solchermaßen ausgeführter Übergriffe zwischen 2016 (1.153 Fälle) und 2017 (1.060 Fälle) wieder etwas gesunken ist.

Player mit viel Einfluss

Und, nicht zuletzt: Da wird kräftig manipuliert, von Playern mit viel Einfluss auf die öffentliche Meinung. So etwa, wenn die "Kronen Zeitung" pauschal von einem "starken Anstieg" bei "Sexattacken" auf "4.700" Fälle im Jahr 2017 schreibt und dabei Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zitiert, der das "massive" Plus mit der "Migrationswelle 2015" in Verbindung bringt – und gleichzeitig Werbung für die von der ÖVP-FPÖ-Regierung geplante Strafrechtsverschärfung bei Gewalt- und Sexualstrafdelikten macht.

Was diese auf übergriffige Ausländer fokussierte Berichterstattung aber unterschlägt: Mehr "strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität" gab es 2017 im Vergleich zum Vorjahr laut Kriminalstatistik zwar auch im öffentlichen Raum, vor allem aber im Internet. Dort, wo in dieser Hinsicht wohl weniger Afghanen unterwegs sein dürften, seien "oftmals jugendliche und auch weibliche Täter" aktiv, steht im Kriminalitätsbericht. Ein differenzierterer Blick täte manchmal eben auch bei absoluten Aufregerthemen not. (Irene Brickner, 22.3.2018)