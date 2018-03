Commodore64: Ihre Erinnerungen an den Kult-Computer

Der Retro-Computer erscheint als Mini-Version mit 64 Spielen. Was können Sie von der Originalversion des C64 erzählen?

Retro-Gaming liegt schon länger im Trend: Der japanische Hersteller Nintendo hat in den letzten beiden Jahren jeweils seine 8- und 16-Bit-Konsolen NES und SNES neu aufgelegt und mit einer vorinstallierten Sammlung an Games revitalisiert. Der Erfolg gab dem Nostalgieentwickler recht: Mehr als vier Millionen Mal wurde der NES Mini verkauft, eine Rückkehr in die heimischen Regale hat Nintendo für dieses Jahr angekündigt.

Vom Retro-Erfolgskuchen wollen nun aber auch andere ein Stückchen abschneiden: Am Donnerstag erscheint eine Mini-Version des Commodore 64. 64 Games hat die Neuauflage des Kult-Computers bereits vorinstalliert, darunter die C64-Meilensteine "Winter Games", "Summer Games" und Spiele-Oldies wie "Impossible Mission", "Speedball 2 – Brutal Deluxe" und "Pitstop II".

Dass der revitalisierte "Brotkasten" mit vorinstallierten Games auf den Markt kommt, ist besonders kurios. Denn in den 1980ern wurden C64-Spiele meist als Raubkopien gehandelt – in der Schule oder bei windigen "Händlern".

Haben Sie noch einen C64?

Haben Sie noch einen C64?

Welche Games hatten Sie für den Kult-Computer und wie sind Sie dazu gekommen? Verwenden Sie den C64 noch hin und wieder oder verstaubt das Gerät bei Ihnen?