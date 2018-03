Architekt des Wiener Hauptbahnhofs Theo Hotz 89-jährig gestorben

Über 100 Gebäude tragen seine Handschrift

Zürich – Der bekannte Zürcher Architekt Theo Hotz ist tot. Er starb am 19. März im Alter von 89 Jahren an seinem Wohnort in Meilen, wie sein Architekturbüro am Mittwoch bekannt gab. Weit über hundert Gebäude – darunter der Wiener Hauptbahnhof – tragen seine Handschrift.

foto: apa/roland schlager Blick auf den Wiener Hauptbahnhof. Er wurde 2014 fertiggestellt.

Bekannte Arbeiten sind unter anderem das Paketzentrum Mülligen, das Feldpausch-Gebäude an der Zürcher Bahnhofstrasse und das Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity.

Zahlreiche Auszeichnungen

Hotz erhielt für seine Arbeit zahlreiche Auszeichnungen. Neben verschiedenen Würdigungen der Stadt Zürich wurde ihm 1997 auch die Ehrenmitgliedschaft im Bund Deutscher Architekten verliehen. 1998 wurde Hotz mit der Ehrendoktorwürde der ETH Zürich ausgezeichnet. Dazu gehörte auch eine Ausstellung über ihn.

Im Jahr 2011 übergab Hotz die Leitung seines Architekturbüros an seine langjährigen Partner. In Zürich wird derzeit ein großes Projekt unter seinem Namen realisiert: Das Polizei- und Justizzentrum des Kantons Zürich beim Hauptbahnhof. (APA, 22.3.2018)