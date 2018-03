Katze bei Wohnungsbrand im Bezirk Mattersburg verendet

Vorhang fing durch Kerze Feuer – Hausbesitzerin blieb unverletzt

Neudörfl – Eine am Fensterbrett im Bad aufgestellte Kerze hat am Mittwochnachmittag in einer Wohnung in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) einen Brand ausgelöst. Die 43-jährige Hausbesitzerin blieb dabei unverletzt, eine ihrer Katzen verendete, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.

Polizisten, die als erste am Brandort eintrafen, sahen, dass es aus dem Obergeschoß stark rauchte. Das Feuer war entstanden, als die Hitze der Kerzenflamme einen Bambusvorhang entzündete. Dieser fiel zu Boden und ließ ein Holzregal mit Handtüchern in Flammen aufgehen. Den mit 22 Kräften ausgerückten Feuerwehren aus Neudörfl, Bad Sauerbrunn und Pöttsching gelang es, den Brand rasch zu löschen. (APA, 22.3.2018)