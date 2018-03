Immer mehr Menschen leben in Autokratien

Mehr Menschen leben in Demokratien, so viele wie nie zuvor aber unter der Herrschaft eines Autokraten – Türkei laut Untersuchung größter Verlierer

Demokratische Instanzen geraten immer stärker unter Druck. Zu diesem Ergebnis kommt der "Transformationsindex", den die in Gütersloh ansässige Bertelsmann-Stiftung alle zwei Jahre präsentiert. Die Zahl der Menschen, die weltweit in Autokratien leben, hat demnach in den vergangenen 15 Jahren deutlich zugenommen: Vergangenes Jahr lebten rund 4,2 Milliarden Menschen in Demokratien (im Vergleich: 2003 waren es 4,0 Milliarden) und 3,3 Milliarden in Autokratien – ein Anstieg von einer Milliarde gegenüber 2003 und der höchste Wert seit Beginn der Auswertung vor 14 Jahren.

Vor allem in Burundi und Tadschikistan, die ohnehin schon als Autokratien gelten, hätten sich die Strukturen in den vergangenen zwei Jahren noch weiter verhärtet, zitiert Spiegel Online aus dem Bericht. Auch wenn insgesamt mehr Menschen immer noch in Demokratien als in Autokratien leben, sei der Zustand vieler Staaten besorgniserregend. So sieht die Studie etwa Rückschritte bei fairen und freien Wahlen. 2006 galt demnach noch jedes sechste Land als vorbildlich, 2018 nur noch jedes 14. Land. Uneingeschränkte Meinungs- und Pressefreiheit sieht die Studie nur in zehn der 129 Staaten.

2006 war das noch bei 17 Staaten der Fall. Demnach beschnitten 40 Regierungen weltweit in den vergangenen zwei Jahren den Rechtsstaat, um ihre Macht und ein System der Selbstbereicherung zu erhalten, während 50 Staatsführungen politische Freiheiten einschränkten. Wesentliche Ursache sei auch die fehlende Dialogbereitschaft vieler Regierungen bei innerstaatlichen Konflikten.

Großer Verlierer Türkei

Als größten Demokratie-Verlierer stuft der Index die Türkei ein. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren, nach dem gescheiterten Militärputsch, besonders schlecht entwickelt. Die Türkei sei "aus dem Gleichgewicht". In keinem Land sei die "Aushöhlung der Gewaltenteilung" zuletzt so deutlich vorangetrieben worden wie in der "stark defekten Demokratie am Bosporus" seit dem Putschversuch vom Juli 2016. Beobachtet werde eine "massive Einschränkung von Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit", eine "Indoktrinierung der eigenen Anhängerschaft" und eine Marginalisierung der Opposition".

"Polen manövriert sich abwärts", heißt es laut Süddeutscher Zeitung in der Studie. Ungarn nennt sie in einem Atemzug mit Madagaskar, Mali und Mexiko – lauter Länder, die "starke demokratische Rückschläge" erlitten haben.

Als positiv bewertet die Studie die Entwicklungen in Burkina Faso und Sri Lanka: Beide Länder galten bisher als Autokratie, dass allerdings seit 2015 neue gewählte Regierungen im Amt sind, die Schritte zur Wiederherstellung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eingeleitet haben, wird als positiv wahrgenommen.

Positive Entwicklung

Elf Demokratien und nur zwei Autokratien hätten Chancengleichheit hergestellt. 27 Demokratien, aber nur zwei Autokratien hätten gut funktionierende Marktordnungen. In 72 Ländern herrsche massive Armut und soziale Ausgrenzung. Nur zwölf Demokratien seien bei der Korruptionsbekämpfung erfolgreich gewesen, aber nur eine Autokratie. Zugleich wächst der Protest gegen soziale Ungleichheit, Korruption und Missmanagement.

In dem "Transformationsindex" analysiert die Bertelsmann-Stiftung die Qualität von Demokratie, Marktwirtschaft und Regierungsführung. Von den 129 analysierten Staaten wurden 71 Länder als Demokratien und 58 als Autokratien eingestuft. In 72 Ländern herrsche massive Armut und soziale Ausgrenzung. Die Auswertung beruht nach Angaben von Bertelsmann auf Länderberichten von 250 Experten international renommierter Universitäten, Instituten und Denkfabriken. Am Donnerstag präsentiert die Stiftung den Bericht, der bereits einigen Medien vorliegt. (red, APA, 22.3.2018)