Crosby brilliert mit Volley-Traumtor bei Penguins-Sieg

Penguins schlugen Montreal Canadiens 5:3

New York – Sidney Crosby hat am Mittwoch in der NHL mit einem brillanten Tor einmal mehr seine Sonderklasse unterstrichen. Der kanadische Superstar der Pittsburgh Penguins nahm unmittelbar vor dem gegnerischen Tor den fliegenden Puck mit und beförderte ihn beim zweiten Kontakt volley zum 3:3 ins Netz (36.). Beim Siegestreffer zum 5:3 gegen die Montreal Canadiens leistete Crosby die Vorarbeit. (APA, 22.3.2018)

Mittwoch-Ergebnisse der National Hockey League (NHL):

Buffalo Sabres – Arizona Coyotes 1:4

Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 5:3

St. Louis Blues – Boston Bruins 2:1 n.V.

Calgary Flames – Anaheim Ducks 0:4.