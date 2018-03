Blick ins Gefängnis

Wie ist es im Gefängnis? Ein spannendes Buch, das kindgerechte Antworten gibt

Dieser Ort stand wahrscheinlich noch nie im Zentrum eines Kinderbuches. Klar, viele Kinder kennen ihn – hoffentlich nur aus Geschichten. Es sind wohl mehr Vorstellungen, wie es dort sein müsse. Im Gefängnis nämlich. Thomas Engelhardt und Monika Osberghaus haben eine Mischung aus Erzähl- und Sachbuch zu diesem Spezialthema für Kinder ab dem achten Lebensjahr geschrieben.

In Im Gefängnis. Ein Kinderbuch über das Leben hinter Gittern wird genau das erklärt: Was passiert mit jemandem, der eine Haft ausfasst. Was macht er im Gefängnis? Was ist verboten, was erlaubt? Gibt es ein Weihnachtsfest? Was bedeutet "offener Vollzug"? Dies alles wird kindgerecht und anhand der Geschichte von Sinas Vater erklärt. Robert muss wegen Raubes drei Jahre ins Gefängnis – die junge Leserschaft begleitet ihn vom Haftantritt bis zur Freilassung. Das Buch ist spannend wie informativ, auch wenn es sehr auf die deutschen Gegebenheiten abzielt. Aber die eventuell feinen Unterschiede sind ja nicht entscheidend. (Peter Mayr, 22.3.2018)