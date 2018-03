Deutschland fordert schnelle Entscheidung zu EU-Reformen

Scholz fordert die notwendigen Schritte in diesem und im kommenden Jahr anzugehen

Berlin – Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mahnt angesichts des Brexit und der Europa-Wahlen 2019 baldige Entscheidungen zu Reformen in der Europäischen Union an. Die notwendigen Schritte müssten in diesem und kommenden Jahr gegangen werden, sagte der Politiker am Donnerstag in seiner ersten Rede im neuen Amt im Bundestag.

Als Reformen nannte er den Umbau des Euro-Rettungsschirms ESM zu einem Europäischen Währungsfonds und den Ausbau der Bankenunion, um die Branche krisenfester zu machen. In den Beratungen gehe es darum, Lösungen zu finden, die sowohl Nord- als auch Südeuropäer zugutekämen. Auch beim EU-Gipfel, der Donnerstagabend beginnt, sollen die EU-Reformen besprochen werden. (Reuters, 22.3.2018)