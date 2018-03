Siri plaudert geheime Nachrichten von iPhone-Nutzern aus

Neu entdeckter Bug unterwandert zentrale Sicherheitssperren des Apple-Smartphones

An sich ist es ein nützliches Feature: Bei modernen Smartphone-Betriebssystemen können eingehende Benachrichtigungen direkt am Lock Screen angezeigt werden. Das ist allerdings längst nicht bei allen Inhalten auch erwünscht, also blenden Apple, Google und Co. sensible Details aus, solange das Geräte gesperrt ist. Genau diese zentrale Privacy-Funktion unterwandert nun aber ein schwerer Fehler beim iPhone.

(Zu) Mitteilungsfreudig

Wie sich herausstellt, ist es ein Leichtes an die eigentlich verdeckten Inhalte von privaten Mitteilungen auf einem iPhone zu kommen: Man muss einfach nur danach fragen – und zwar konkret Siri. Der digitale Assistent liest auf Wunsch nämlich nicht nur den Inhalt öffentlich einsehbarer MItteilungen vor sondern auch jener, die eigentlich bis zur Autorisierung durch den Nutzer geheim bleiben sollten, wie die brasilianische Nachrichtenseite Mac Magazine entdeckt hat.

Auf dieses Weise können dann Unbefugte einfach in Erfahrung bringen, welche Nachrichten der jeweilige iPhone-Besitzer gerade auf Messengern wie WhatsApp, Telegram oder auch Facebook Messenger erhalten hat. Einzige Ausnahme von diesem Bug bildet übrigens Apples eigenes iMessage, der Fehler dürfte also in der Anbindung dieses Features für Dritt-Apps zu finden sein.

Schutz

Der Fehler ist sowohl in der aktuellen stabilen Version des iPhone-Betriebsyssystem – iOS 11.2.6 – als auch in der aktuellen Beta für iOS 11.3 enthalten. Wer sich vor dieser Unterwanderung seiner Privatsphäre schützen will, sollte in den Systemeinstellungen unter dem Punkt "Siri & Suchen" den Zugriff auf den digitalen Assistenten vom Lock Screen aus deaktivieren. (red, 22.3.2018)