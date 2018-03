Budgetdebatte im Nationalrat

Rauchverbot wird außer Kraft gesetzt

Wien – Am Tag nach der Budgetrede des Finanzministers wird traditionellerweise eben dieser Regierungsplan von der Opposition zerlegt. So ist es auch heute, Donnerstag: Die Debatte im Nationalrat ist noch in vollem Gang, im Lauf des Tages wird es auch die Gelegenheit geben, die Argumente zum Thema Rauchverbot noch einmal aufeinanderprallen zu lassen.

Am Ende des Tages wird das eigentlich ab Mai geplante Rauchverbot in der Gastronomie außer Kraft gesetzt werden. Dafür dürfen Tabakprodukte künftig nicht mehr an Personen unter 18 verkauft werden. Außerdem wird das Rauchen in Autos untersagt, wenn Jugendliche an Bord sind.

Beschlossen wird am Donnerstag auch eine Reform der Arbeitslosenbeiträge. Arbeitnehmer bis zu einem monatlichen Einkommen von 1.948 Euro werden ab Mitte des Jahres keine beziehungsweise geringere Beiträge zahlen.

SPÖ-Chef Christian Kern holte in seiner Rede am Donnerstagvormittag zu einem Rundumschlag gegen die Budgetpläne von ÖVP und FPÖ aus. Insbesondere die Einsparungen im Integrationsbereich regen Kern aus: "Kommen's nacher nicht wieder her und beklagen's die Integrationsprobleme. Weil Sie sind die Verursacher dieser Probleme!"

Ebenfalls "bemerkenswert" für dien SPÖ-Chef: Dass die Regierung plane, rund 200 Großbetriebsprüfer einzusparen – "das sind Millionen, die Sie dort liegen lassen".

Der rote Klubchef Andreas Schieder attestierte den Koalitionspartnern, dass vor allem Strukturreformen im Budgetplan von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) fehlten.





