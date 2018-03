Grüne stärkste Partei in zwei niederländischen Großstädten

Rechtspopulistische Freiheitspartei zieht in weitere Stadträte ein – Knappes Referendum über Geheimdienste

Den Haag – Bei den Kommunalwahlen in den Niederlanden ist die grüne Partei GroenLinks stärkste Partei in den beiden größten Städten Amsterdam und Utrecht geworden. "Ich bin sehr stolz, das sind historische Ergebnisse für unsere Partei", sagte der Parteichef der Grünen, Jesse Klaver, am Mittwochabend vor Parteianhängern.

Die Wahlbeteiligung lag bei 46,7 Prozent und damit etwas höher als 2014 (45,1 Prozent). Endgültige Ergebnisse wurden erst am Donnerstag erwartet.

Die sozialdemokratische Partei der Arbeit (PvdA) und die sozialliberale D66 verzeichneten in den meisten größeren Städten Stimmenverluste, während die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte in einigen Kommunen Stimmen hinzugewinnen konnte.

Erfolge auch für rechte Anti-EU-Parteien

Die Freiheitspartei (Partij voor de Vrijheid, PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders, die vor der Wahl bereits in den Stadträten von Den Haag und Almere vertreten war, zog nun auch in die Stadträte von Rotterdam und Utrecht ein und gewann vier Sitze in Emmen und drei in Enschede.

Die ebenfalls weit rechts stehende Konkurrenzpartei Forum für Demokratie (FvD) hat bei der Kommunalwahl in Amsterdam einen Stimmenanteil von 4,9 Prozent erzielt. Die EU-kritische Partei besetzt damit im Stadtparlament zwei der 45 Sitze. Obwohl die FvD bei der Wahl am Mittwoch nur in der größten niederländischen Stadt antrat, ist sie Umfragen zufolge landesweit die drittstärkste Partei. F

vD-Chef Thierry Baudet, der Politiker wie US-Präsident Donald Trump oder den russischen Staatschef Wladimir Putin bewundert, gräbt mit seinem wachsenden Erfolg der rechtspopulistischen PVV des Islamkritikers Geert Wilders das Wasser ab. Sie würde Demoskopen zufolge bei einer Wahl nur noch auf den siebten Platz kommen.

Sowohl Wilders als auch Baudet bekämpfen die Europäische Union, das "Establishment" und die "Masseneinwanderung". Aber in Sachen Islamfeindlichkeit tritt Baudet weniger radikal auf als der 54-jährige Wilders.

49 zu 47 Prozent bei Referendum

Ein knappes Ergebnis zeichnete sich unterdessen bei einem Volksentscheid über die Ausweitung der Befugnisse von Geheimdiensten im Internet ab.

Nach Auszählung von rund 80 Prozent der Stimmen votierten knapp 49 Prozent der Wähler gegen das Gesetz, das die Befugnisse der Sicherheitsdienste beim Sammeln von Daten auf dem Internet erheblich ausweiten soll.

Gut 47 Prozent stimmten dafür, wie aus Hochrechnungen vom Donnerstag hervor geht. Die Niederländer konnten am Mittwoch zeitgleich mit den Kommunalwahlen in einer Volksabstimmung über das Gesetz entscheiden.

Dieses gibt den Sicherheitsdiensten das Recht, Daten im Internet im großen Stil abzuschöpfen. Damit sollen sie im Kampf gegen Terrorismus und das organisierte Verbrechen effektiver sein. Das Gesetz soll am 1. Mai in Kraft treten. Die Regierung ist an das Ergebnis des Volksvotums nicht gebunden. Nach den Prognosen hatten rund 48 Prozent der Wähler ihre Stimme beim Referendum abgegeben – deutlich mehr als die benötigten 30 Prozent. Das endgültige Ergebnis wurde im Laufe des Donnerstag erwartet. (APA, Reuters, 22.3.2018)