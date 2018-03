Staatschef kam damit Amtsenthebungsverfahren zuvor

Lima – Perus Staatsoberhaupt Pedro Pablo Kuczynski hat am Mittwoch bei einer TV-Ansprache seinen Rücktritt angekündigt. Damit kam er einem für den morgigen Donnerstag geplanten Amtsenthebungsverfahren wegen des Vorwurfs der Annahme von Schmiergeldern zuvor.

In dieser "schwierigen Situation" sei sein Rücktritt "das Beste für das Land", erklärte der peruanische Präsident in einer zuvor aufgezeichneten Rede an die Nation. (APA, dpa, 21.3.2018)