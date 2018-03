TV- und Radiotipps für Donnerstag, 22. März

ATV Aktuell Spezial: 100 Tage Regierung, Am Schauplatz Gericht, Ich liebe euch!, Im Brennpunkt: Jerusalem, Inside Brüssel, Eco, Stöckl

ATV Aktuell Spezial: 100 Tage Regierung Im Anschluss an die News-Sendung um 19.20 Uhr folgt ein 25-minütiges Interview mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, geführt von Jenny Laimer und Benedikt Gmeiner. Danach hat Meinrad Knapp den Politikexperten Thomas Hofer zur Analyse zu Gast. Bis 20.15, ATV

Re: Zuhause alt werden – Helfer statt Heim In den Niederlanden beginnt die Hilfe für Rentner wie Jan (93) mit dem Küchentischgespräch. Dabei fragt ein Sozialarbeiter nach den individuellen Bedürfnissen: Was geht noch allein, was nicht? Dann organisiert er ein Netzwerk aus Helfern. Bis 20.15, Arte

Scobel: Die kirchliche Leere Die christlichen Kirchen sind in der Krise. Es fehlen Gläubige und Geistliche. Die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland steigt, immer mehr Menschen wenden sich zum Beispiel dem Buddhismus und der Meditation zu. Bis 22.00, 3sat

Am Schauplatz Gericht Frau G., ihre Tochter und deren Hund sind im Wald von freilaufenden Schäferhunden attackiert und verletzt worden. Sie fordern 55.000 Euro Schadenersatz. Bis 22.00, ORF 2

Politik live: Das türkis-blaue Budget – Wo wird gespart, wo investiert? In seiner ersten Budgetrede legt Finanzminister Hartwig Löger den Finanzplan für die kommenden zwei Jahre vor. Was sind die großen Projekte, wo wird gespart? Ingrid Thurnher diskutiert unter anderem mit Margit Schratzenstaller (Wifo) und Franz Schellhorn (Agenda Austria). Bis 21.55, ORF 3

Ich liebe euch! Hector und Jérémie sind ein glückliches Paar und wollen mit ihrer lesbischen Mitbewohnerin Anna ein Kind. Zu dritt führen sie ein harmonisches Leben. Dann trifft Hector seine Jugendliebe Louise wieder, zwei stressige Parallelbeziehungen beginnen. Arte zeigt alle drei Folgen der Miniserie. Bis 00.15, Arte

Im Brennpunkt: Jerusalem – Streit um den Tempelberg Nachdem sich der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern stark aufgeheizt hat, versucht Israel, die Wogen zu glätten. Zentrales Streitthema ist der Zugang zum Tempelberg. Die Palästinenser protestierten gegen neue Sicherheitsmaßnahmen, Präsident Abbas brach den Kontakt zu Israel ab. Bis 22.25, ORF 3

Talk im Hangar-7: Jung, männlich, zugewandert: Wer stoppt die Gewalt? Darüber diskutieren bei Michael Fleischhacker Publizist Matthias Matussek, Soziologe und Integrationsforscher Kenan Güngör, Rechtsanwältin Astrid Wagner und Flüchtlingsaktivist Sina Farahmandnia. Bis 23.25, Servus TV

Inside Brüssel Themen sind Putins Wiederwahl, Gratis-Internetzugänge in ganz Europa, die Rolle Deutschlands und Frankreichs in der EU: Darüber spricht Peter Fritz mit Harald Vilimsky (FPÖ), Angelika Mlinar (Neos), Tomas Zdechovsky (Europäische Volkspartei, Tschechien) und René Höltschi (Neue Zürcher Zeitung). Bis 23.10 ORF 3

Eco 1) Budget: Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? 2) Vom Fleisch gefallen: wer am Vegan-Trend verdient. 3) Osterurlaub boomt: ferne und nahe Ziele für Kurzentschlossene. Bis 23.00, ORF 2

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl: Journalistin Alice Schwarzer, Ministerin Juliane Bogner-Strauß, Rainhard Fendrich und Erich Fenninger, Chef der Volkshilfe. Bis 0.05, ORF 2