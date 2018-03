Wanze, Lauda, Asteroid: Nur gute Nachrichten

Der Asteroid Bennu könnte im Jahr 2135 die Erde treffen. Man kann ihn aber mit Atomwaffen abschießen

Heute einmal nur gute Nachrichten:

1) Gott sei Dank hat sich herausgestellt, dass die "Wanze" (Abhöranlage), die in Heinz-Christian Straches neuem Büro gefunden wurde, eine uralte Übertragungsanlage für Parlamentsdebatten war. Der Vizekanzler (und die Krone) will das noch nicht ganz glauben, aber schon Woody Allen sagte: "Die Tatsache, dass ich ein Paranoiker bin, bedeutet nicht, dass sie nicht trotzdem hinter mir her sind."

2) Es wird eine Untersuchungskommission über die energetische Schwingungsscharlatanerie geben, die sich die Stadt Wien für das Krankenhaus Nord hat andrehen lassen. Vorschlag: Man könnte als Experten Strache (ging zu einer Wahrsagerin) und Norbert Hofer (parlamentarische Anfrage zu Chemtrails) beiziehen.

3) Niki Lauda hat eine marode Airline gekauft, indem er die Gläubigervertreter von seinen Qualitäten als nachhaltiger Unternehmer überzeugen konnte. Dann hat er wenig später die Fluglinie an einen Großkonzern weiterverkauft. Das macht er so oder so ähnlich nun schon zum dritten Mal. Man sollte ihn für eine Blockvorlesung zum Thema "The Art of the Deal" an der "Donald Trump University for Creative Business Practices" nominieren.

4) Der Asteroid Bennu könnte im Jahr 2135 die Erde treffen. Man kann ihn aber mit Atomwaffen abschießen. Bis dahin haben wir Zeit, unsere Angelegenheiten zu ordnen. (Hans Rauscher, 21.3.2018)