2014 in Wien explodiertes Wohnhaus wurde wiederaufgebaut

foto: apa/schlager

Wien – Auch hunderte Meter weiter, in der Reindorfgasse, barsten noch die Fensterscheiben, als es am 26. April 2014 in einem Gründerzeit-Zinshaus in der Mariahilfer Straße 182 zu einer verheerenden Gasexplosion kam. Ein junger Mann hatte sie in suizidaler Absicht herbeigeführt, er wurde fünf Stunden später geborgen und starb unmittelbar danach.

Das Haus war ab dem zweiten Stock schwer beschädigt und einsturzgefährdet, sämtliche Mieter mussten sofort hinaus und wurden in Notunterkünften der Stadt untergebracht.