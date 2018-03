Planica-Startbewerb ohne Hayböck

Oberösterreicher laboriert an Magen-Darm-Infektion

Planica – Michael Hayböck wird zumindest den ersten Bewerb des Weltcup-Finales der Skispringer auf der Flugschanze in Planica verpassen. Der Oberösterreicher laboriert laut einer ÖSV-Mitteilung seit Mittwoch an einer Magen-Darm-Infektion und fällt für die Qualifikation am Donnerstag und damit auch für die Freitag-Konkurrenz aus. Cheftrainer Heinz Kuttin hat Philipp Aschenwald nachnominiert.

Ob Hayböck im Teambewerb am Samstag und im Finale am Sonntag zum Einsatz kommt, hängt vom Krankheitsverlauf ab. (APA, 21.3.2018)