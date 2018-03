JTI Austria ist zum fünften Mal Top Employer

Erneut sensationeller Platz 1 unter den österreichischen Unternehmen

JTI Austria feiert sein 5-Jahre Jubiläum als Top Employer und konnte wie schon im Vorjahr den 1. Platz unter den in Österreich gereihten Unternehmen für sich beanspruchen. Zusätzlich erhielt JTI – ebenfalls schon zum fünften Mal in Folge – das Zertifikat Top Employer Europe; Top Employer Global darf man sich zum vierten Mal nennen. Die Auszeichnung wird vom unabhängigen Top Employers Institute vergeben, und zwar ausschließlich an die weltweit besten Arbeitgeber, also Unternehmen, die durch außergewöhnliche Leistungen in der Mitarbeiterorientierung hervorstechen.

Zukunftsorientiert

Top Employer zeichnen sich durch zukunftsorientiertes Denken im Bereich Human Resources, Investitionen in die Entwicklung der eigenen Mitarbeiter und kontinuierliche Arbeit an der Optimierung des Arbeitsumfeldes aus. "Mitarbeiterentwicklung ist bei JTI ein wichtiges Thema, das sich über den ganzen Konzern spannt und dadurch auch internationale Karrierewege ermöglicht," erklärt Christian Tobias, Director Human Resources bei JTI Austria.

Globale Karrierewege

"Unsere globalen Talent-Management-Prozesse tragen so zu einer transparenten und offenen Unternehmenskultur bei, in der Eigenverantwortung und Empowerment der Mitarbeiter im Zentrum stehen. Dadurch schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem unsere Mitarbeiter gemäß ihren individuellen Stärken gefordert und gefördert werden und so letztendlich über sich hinauswachsen können. Auch der Zertifizierungsprozess selbst ist mit hohem Aufwand verbunden, doch wie man sieht, lohnt es sich – sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen", so Tobias weiter. "Was uns besonders stolz macht, ist der Umstand, dass wir es in einer dermaßen streng regulierten Branche mit Kreativität und Engagement schaffen, als Arbeitgeber top zu sein. Die wiederholte Auszeichnung zeigt, dass wir die Verantwortung für unsere Mitarbeiter in Österreich sehr ernst nehmen", betont Ralf-Wolfgang Lothert, Head of Corporate Affairs & Communication.

Über JTI

Japan Tobacco International ist ein führendes internationales Tabakunternehmen mit Konzernsitz in Genf. Als Teil der JT-Gruppe vertreibt JTI seine Marken in mehr als 120 Ländern und beschäftigt etwa 40.000 Mitarbeiter in 72 Ländern weltweit.

