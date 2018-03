Telenor verkaufte Geschäfte in Zentral- und Osteuropa an PPF

Für 2,8 Milliarden Euro

Die norwegische Telekom-Gruppe Telenor hat ihre Geschäfte in Zentral- und Osteuropa für 2,8 Mrd. Euro an die tschechische Investitionsgruppe PPF verkauft, meldete am Mittwoch die serbische Presseagentur Tanjug unter dem Hinweis, dass sich dies auch auf die Telenor-Tochter in Serbien bezieht. Die Transaktion würde Mobilfunknetze in Ungarn, Bulgarien, Montenegro und Serbien sowie die Lieferanten der technischen Dienstleistungen Telenor Common Operations erfassen.

3.500 Beschäftigte

Die nun verkauften Telenor-Tochterfirmen waren 2017 an den Gesamteinnahmen der Telenor-Gruppe mit 9 Prozent bzw. 1,24 Mrd. Euro beteiligt. Ihre Beteiligung vor Steuern belief sich auf rund 8 Prozent bzw. 432,2 Mio. Euro. Zusammen haben sie mehr als neun Millionen Kunden und 3.500 Beschäftigte. (APA, 21.3. 2018)