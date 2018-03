Deutsche Telekom baut Anteil an griechischer OTE aus

Um zusätzliche 5 Prozent

Die Deutsche Telekom baut ihren Anteil an der griechischen Tochter OTE aus. Der deutsche Konzern habe von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und werde zusätzliche fünf Prozent an OTE vom Staat erwerben, teilte die griechische Privatisierungsagentur am Mittwoch mit. Dafür werde die Deutsche Telekom rund 284 Mio. Euro auf den Tisch legen.

40 Prozent

Bisher hielt der Großaktionär 40 Prozent an dem früheren Monopolisten und leitet auch dessen Geschäfte. Das hoch verschuldete Griechenland steht unter dem Druck seiner Euro-Partner, Privatisierungen voranzutreiben. In einem Bieterverfahren für den OTE-Anteil meldete sich zuletzt kein anderer Interessent. (APA, 21.3. 2018)