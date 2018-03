Kunsthalle Wien – Ydessa Hendeles. Death to Pigs

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets für EUR 6,– statt EUR 8–

Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bitte weisen Sie beim Ticketkauf Ihre Abovorteilskarte vor.

„Death to Pigs“ ist die erste institutionelle Retrospektive der kanadischen Künstlerin Ydessa Hendeles in Europa. In ihren Installationen beschäftigt sie sich mit den Themen Zugehörigkeit, Andersheit und Ausgrenzung und entwickelt durch ihre Kompositionen ein eigen ständiges Narrativ, das die Konzepte von „Heimat“ und Andersartigkeit hinterfragt.

#KunsthalleWien #DeathToPigs

28. Februar – 27. Mai 2018

Kunsthalle Wien Museumsquartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien

Öffnungszeiten

Täglich 11–19 Uhr, Do 11–21 Uhr