TANZQUARTIER WIEN: PHILIPP GEHMACHER

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Karten für EUR 15,– statt EUR 20,–

Vorstellungen

Fr 27. + Sa 28. April 19.30 Uhr

TQW Halle G

Das Angebot ist mit Ihrer gültigen Abovorteilskarte bis einschließlich 30. Juni 2018 an der Tageskasse desTanzquartier Wien einlösbar.

Der Choreograf Philipp Gehmacher richtet in seiner neuen Arbeit „It is a balancing act to live without your attention“ den Fokus auf Biografie, Identität, Realismus und Abstraktion. Das Konkrete der eigenen Biografie, ihrer Produktion durch die öffentlich selbstbeschreibende Äußerung, steht dem Misstrauen genau dieser Konkretisierung gegenüber.

Tanzquartier Wien

Tel.: 01 581 35 91

tanzquartier@tqw.at