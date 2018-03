Österreichisches Startup will Streamern zum Durchbruch auf Twitch verhelfen

Kürzlich sechsstelliges Investment erhalten – Twitch mit 100 Millionen Uniqe User

Own3d, ein heimisches Jungunternehmen aus Steyr, erhielt ein sechsstelliges Investment von Kapa Ventures. Das Start-up verhilft Twitch-Streamern zu einem professionellen Auftritt, etwa durch eigene Stream-Overlays, Grafiken, Animationen und diverse Online-Tools.

Zehn Mitarbeiter, die Gamer sein sollen

Das frische Geld wollen die drei Gründer nun in eine Mitarbeiter-Aufstockung investieren. Dabei möchte man hauptsächlich Gamer ins Team holen, die mit der Materie vertraut sind. Um die zehn Mitarbeiter soll das Startup in Bälde aufweisen, der Sitz ist im oberösterreichischen Steyr mit Büros in Deutschland.

Boom um Streaming-Plattform

Twitch befindet sich gerade im Aufschwung, mehr als 100 Millionen Unique User kann die Amazon-Plattform mittlerweile jedes Monat verzeichnen. Mehr als 2,2 Millionen Streamer weist der Dienst auf, zu den größten heimischen Nutzern zählen unter anderem "Venicraft" oder " XoYnUzi". (dk, 21.03.2018)