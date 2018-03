Kriminalisten klärten Entführung in Wien aus 1995

Der Beschuldigte wurde nach Überfall auf Postamt ausgeforscht – Er entführte damals die Ehefrau eines Bank-Filialleiters

St. Pölten/Wien – Mit einem Überfall auf ein Postamt in Breitenfurt (Bezirk Mödling) vom 19. Oktober 2017 haben niederösterreichische Kriminalisten auch einen fast 23 Jahre zurückliegenden Fall von erpresserischer Entführung in Wien geklärt. Der in beiden Fällen Tatverdächtige ist nach Angaben vom Mittwoch in Wiener Neustadt in Haft.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 54 Jahre alten Wiener, teilten der Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Omar Haijawi-Pirchner, und Chefinspektor Josef Deutsch in einer Pressekonferenz mit. Dem Mann wird neben dem Coup vor fünf Monaten auch die erpresserische Entführung der Ehefrau eines Filialleiters der damaligen Zentralsparkasse (heutige Bank Austria) am 29. April 1995 zur Last gelegt. Das Opfer war nach der Zahlung von einer Million Schilling (72.672,83 Euro) freigelassen worden.

Die Entführung gab der 54-Jährige aus Wien-Ottakring laut Haijawi-Pirchner und Deutsch zu. Zum Überfall auf die Postfiliale war er hingegen nicht geständig.

Für eine am 31. Juli 1995 verübte, nach Angaben der Ermittler ebenfalls sehr brutale Entführung eines Juwelier-Ehepaares in Wien war der Mann zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte damals auf der Flucht einen Polizeibeamten durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt. (APA, 21.3.2018)