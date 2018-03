19 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzia in Rom

Verdacht des Waffen- und Drogenhandels

Rom – Bei einer groß angelegten Razzia gegen die organisierte Kriminalität hat die Polizei in Rom 19 Personen festgenommen. Dabei handelte es sich um Mitglieder von Clans mit Verstrickungen zur Camorra, der Mafia in Neapel, und der 'Ndrangheta in Kalabrien.

200 Carabinieri waren bei den Festnahmen im Einsatz, teilte die Polizei mit. Den Beschuldigten wird unter anderem Drogen- und Waffenhandel im Raum von Rom und Neapel vorgeworfen. Festgenommen wurden auch einige Albaner, die mit Kokain gedealt haben sollen. (APA, 21.3.2018)