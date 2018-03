Huawei P20 Pro soll 40-Megapixel-Kamera haben

Als Teil eines Triple-Kamera-Aufbaus – Kommt damit bereits knapp an Nokia PureView heran

Der Megapixel-Wettlauf bei Smartphones-Kameras ist in den letzten Jahren deutlich abgeflaut. Fast alle Hersteller scheinen sich aktuell bei Sensoren irgendwo im Bereich zwischen 12 und 16 Megapixel für ihrer Hauptkameras positioniert zu haben. Zumindest bisher – nun scheint einer der weltweit größten Hersteller den Wettlauf nämlich wieder neu aufzunehmen.

Triple-Kamera

Das kommende Huawei P20 Pro soll einen 40-Megapixel-Sensor für seine Kamera nutzen, berichtet Winfuture. Doch damit noch nicht genug wird diese von einer 20 Megapixel Schwarz-Weiß-Kamera sowie einer 8-Megapixel-Teleobjektiv-Kamera flankiert. Es gibt hier also – wie schon zuvor durchgesickert war – einen Triple-Kamera-Aufbau, der in Kombination einen fünffachen Hybrid-Zoom ermöglichen soll. All das wird dann noch garniert durch eine Frontkamera mit 24 Megapixel.

foto: huawei / winfuture Ein Notch darf beim P20 Pro natürlich auch nicht fehlen.

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, würde das P20 Pro nur mehr knapp unter dem bisherigen Spitzenreiter in dieser Kategorie zu liegen kommen. Die Nokia PureView-Kamera, die dereinst im Lumia 1020 und im Nokia 808 zum Einsatz kam, bot 41 Megapixel.

Kritik

Die Sinnhaftigkeit solch hoher Megapixel-Werte ist dabei allerdings seit Jahren umstritten. Bei einem solch kleinen Sensor verstärken immer höhere Auflösungen auch das Rauschen in den Bildern, was im schlimmsten Fall sogar zu einer reduzierten Bildqualität führen kann.

Eckdaten

Zu den weiteren Eckdaten des P20 Pro gehören ein 6,1-Zoll OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.240 x 1.080 Pixel, ein Kirin 970 Prozessor sowie 6 GB RAM. Der Akku soll mit 4.000 mAh ebenfalls recht groß ausfallen. Das Smartphone soll am 27. März offiziell vorgestellt werden, und danach um 899 Euro in den Handel kommen. (red, 21.3.2018)