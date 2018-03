Toronto kehrt auf Siegerstraße zurück

Vier Pöltl-Punkte bei Raptors-Erfolg – Houston marschiert weiter

Orlando/Toronto – Dank eines defensiv ganz starken Schlussviertels sind die Toronto Raptors bei Orlando Magic auf die Siegerstraße in der NBA zurückgekehrt. Sie gewannen in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) in Florida 93:86. NBA-Leader Houston Rockets war indes auch von den Portland Trail Blazers nicht zu stoppen und setzte sich auswärts 115:111 durch.

Starkes Schlussviertel

Toronto war in Orlando vor dem letzten Viertel 68:76 im Rückstand, legte dann aber in der Verteidigung noch einmal kräftig zu. Der Schlussabschnitt endete 25:10 für die Raptors, die – ohne DeMar DeRozan – offensiv von Kyle Lowry (25 Punkte) angeführt wurden. Für Jakob Pöltl gab es nur 11:04 Minuten Spielzeit. Der Wiener verzeichnete vier Zähler, zwei Rebounds und je einen Assists sowie Steal. Ein längst als "Austrian Hammer" bekannter Slam Dunk nach Pass von Lowry zählte zu den Highlights der Partie.

Jakob Poeltl throws down a dunk in the Raptors win over the Magic. #Utes pic.twitter.com/Jyipqpvykm — Jeremiah Jensen (@JJSportsBeat) March 21, 2018

"Nach drei durchschnittlichen Vierteln bei den Orlando Magic hat unsere Defense fast nichts mehr zugelassen", stellte der Center fest.

Die Kanadier halten bei inzwischen neun Auswärtssiegen in Serie. Bereits in der Nacht auf Donnerstag treten sie bei LeBron James und den Cleveland Cavaliers an.

Boston bleibt dran, Houston zieht davon

Die Boston Celtics gewannen gegen Toronto-Bezwinger Oklahoma City Thunder hauchdünn 100:99. Der Rekordmeister liegt damit unverändert fünf Siege hinter den Raptors auf Platz zwei der Eastern Conference.

Im Westen spricht alles für Houston. Die Texaner feierten mit dem 115:111 bei Portland den sechsten Erfolg hintereinander und beendeten gleichzeitig die 13 Spiele andauernde Siegesserie der Trail Blazers. Superstar James Harden war mit 42 Punkten einmal mehr der überragende Akteur. In der Tabelle haben die Rockets bereits vier Siege Vorsprung auf den vom Verletzungspech verfolgten Titelverteidiger Golden State Warriors. (APA, 21.3.2018)

National Basketball Association vom Dienstag:

Orlando Magic – Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit vier Punkten und zwei Rebounds in 11:04 Minuten) 86:93

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 100:99

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 123:109

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 115:105

Utah Jazz – Atlanta Hawks 94:99

Phoenix Suns – Detroit Pistons 88:115

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 111:115