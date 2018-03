Das Budget im Überblick: Wohin die Milliarden fließen, woher sie kommen

Sehen Sie in unserer interaktiven Grafik die Verteilung der Ausgaben und Abgaben der Bundesbudgets 2018 und 2019

In der unten stehenden Grafik finden Sie die geplanten Ausgaben des Bundes im Budgetentwurf 2018/2019 im Vergleich zu denen des jeweiligen Vorjahres. Wechseln Sie die Ansicht mit Hilfe des Buttons in der oberen linken Ecke und sehen Sie die Rubriken im Detail, indem Sie auf sie klicken.

Bruttoabgaben

Etwa 61 Prozent der Bruttoabgaben fließen als Nettoabgaben in den Bundeshaushalt. Der Rest der Abgaben landet großteils bei Ländern und Gemeinden. In den Jahren 2018 und 2019 wird die Summe der Abgaben, die so an den Bund gehen, knapp 53 Milliarden beziehungsweise 55,5 Milliarden Euro betragen. Der Rest der Bundeseinnahmen ergibt sich unter anderem aus Transferzahlungen, Mieten und Finanzerträgen.

Die Bruttoabgaben setzen sich in den kommenden beiden Jahren wie folgt zusammen (wechseln Sie das Jahr durch Klick auf die Schaltfläche):

(Sebastian Kienzl, 21.3.2018)