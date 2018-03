Südkoreas Präsident schlägt Dreiergipfel mit Nordkorea und USA vor

Südkoreanischer Präsident Moon trifft nordkoreanischen Machthaber Kim im April

Seoul/Pjöngjang – Südkoreas Präsident Moon Jae-in hat einen Dreiergipfel mit dem Norden und den USA ins Spiel gebracht, um über das nordkoreanische Atomprogramm zu sprechen. Ein solches Treffen dürfte jedoch von den Fortschritten abhängen, die bei dem bis Ende Mai geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un erzielt würden, sagte Moon am Mittwoch.

Treffen in Panmunjom

Moon selbst trifft Kim im Laufe des nächsten Monats wahrscheinlich im Grenzort Panmunjom. Ziel der Treffen müsse sein, die nukleare Bedrohung auf der koreanischen Halbinsel für immer zu beenden, sagte Moon.

Die jüngsten diplomatischen Bemühungen nahmen im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Südkorea im vergangenen Monat an Fahrt auf. In den Monaten zuvor hatten sich Trump und Kim mit Beleidigungen überzogen und sich gegenseitig Vernichtung angedroht. (APA/Reuters, 21.3.2018)