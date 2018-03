Kapfenberg geht gegen BW Linz unter

Oberösterreicher setzen sich auswärts mit 4:1 durch und sind nicht mehr Letzter

Kapfenberg – Blau-Weiß Linz hat das Nachtragsspiel der 22. Runde der Ersten Liga am Dienstagabend in Kapfenberg klar mit 4:1 (2:0) gewonnen und sich damit vorerst auf Rang neun verbessert. Matchwinner für die Gäste war Doppeltorschütze Gabriel Lüchinger (17., 74./Foulelfer). Der Kapfenberger SV ist damit nun schon seit acht Runden sieglos und liegt nur noch drei Zähler vor den Linzern.

Nach dem Führungstor von Lüchinger erhöhte Daniel Kerschbaumer in der 33. Minute auf 2:0. Nach einem Vergehen an Lüchinger entschied Schiedsrichter Alan Kijas auf Elfmeter, den der Gefoulte souverän verwertete. Lucas Rangel glückte zwar in der 81. Minute das 1:3, doch wenig später wurde Jakob Kreuzer von Kapfenberg-Tormann Christian Petrovcic im Strafraum gelegt. Diesmal trat Manuel Krainz zum Elfer an, den er erst im Nachschuss zum Endstand verwertete (83.).

Das letzte Nachtragsspiel der 22. Runde bestreiten der FAC, der als Schlusslicht nun einen Punkt Rückstand auf Blau-Weiß Linz aufweist, und die WSG Wattens erst am 10. April. (APA, 20.3. 2018)

Ergebnis, 22. Runde:

Kapfenberger SV – Blau-Weiß Linz 1:4 (0:2)

Tore: Rangel (81.) bzw. Lüchinger (17., 74./Foulelfer), Kerschbaumer (33.), Krainz (83./Elfernachschuss)