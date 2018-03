TV- und Radiotipps für Mittwoch, 21. März

Touristen gegen Anwohner, DOKeins: Schluss mit Schuld – Was der Holocaust mit mir zu tun hat, Terra Mater: Die Hohe Tatra, Klartext, Pro und Contra: Kürzungen im Budget, Weltjournal: Kinder am Abzug, Die Welle, Brand

Konkret Ein Niederösterreicher bestellte bei einem Anbieter in Deutschland einen Beistelltisch in Form eines Drachen. Doch die Figur wurde zerbrochen geliefert und der Versandhändler weigert sich, den Artikel zu ersetzen. Konkret fragt nach, was Konsumenten in einem solchen Fall tun können.

Re: Touristen gegen Anwohner Dank Plattformen wie Airbnb oder Wimdu hält der Tourismus zunehmend auch in Wohngebieten Einzug. Bewohner klagen über steigende Mieten und nächtlichen Lärm. Der Amsterdamer Robin Labrijn kämpft mit seiner Bürgerinitiative Platform 1013 gegen die "Touristification" seiner Nachbarschaft. Die strengen Berliner Gesetze ärgern wiederum Sebastian Olényi, der mit einem Homesharing-Club seine Rechte verteidigt. Bis 20.15, Arte

DOKeins: Schluss mit Schuld – Was der Holocaust mit mir zu tun hat Drei Generationen nach den Schrecken des Holocaust macht sich Lisa Gadenstätter auf die Suche nach dem Warum und dem Wie von Erinnerungskultur. Sie spricht mit drei KZ-Überlebenden. In Wien, Hamburg und Jerusalem hört sie den Erzählungen zu. Und sucht die Orte auf, von denen die Zeitzeugen erzählen: die KZ-Gedenkstätten Mauthausen und Auschwitz.

Terra Mater: Die Hohe Tatra Das kleinste Hochgebirge Europas ragt mitten in Europa zwischen der Slowakei und Polen empor. Gämsen, Murmeltiere und viele andere Tiere trotzen dem rauem Klima mit Schneestürmen, die auch mitten im Sommer losbrechen können. Bis 21.15, Servus TV

Klartext: Heinz-Christian Strache und Christian Kern Zum dritten Mal treffen die beiden Parteichefs in Klartext aufeinander. Klaus Webhofer moderiert. Bis 21.20, ORF 3

Die Welle (D 2008, Dennis Gansel) Ein Lehrer (Jürgen Vogel) führt an seinem Gymnasium ein Faschismusexperiment durch, seine Schüler (u. a. Max Riemelt, Frederick Lau) folgen ihm ein bisschen zu bereitwillig. Sehenswerte Neuverfilmung des Schulbuchklassikers von Morton Rhue. Bis 22.55, ORF 1

Weltjournal: Kinder am Abzug Jedes Jahr kommen in den USA etwa 3000 Kinder durch Schusswaffen ums Leben. Teilweise sind sie selbst die "Täter": Immer wieder passiert es, dass Kinder aus Versehen Geschwister, Eltern oder Spielgefährten töten. Eine Bewegung will strengere Waffengesetze. Geplant ist ein Marsch nach Washington.

Pro und Contra: Kürzungen im Budget – Wer muss sich jetzt fürchten? Die Regierung setzt den Sparstift an, vor allem in den Bereichen Integration und Sozialleistungen. Kritiker warnen, dass die Reformen zu Lasten der Armen gehen werden. Gäste bei Corinna Milborn dazu sind u. a. Barbara Kolm (Präsidentin des Hayek-Instituts) und

Ökonom Stephan Schulmeister.

Bis 23.40, Puls 4

Weltjournal+: Habt Acht -Schüler als Rekruten Die USA brauchen jedes Jahr 80.000 neue Soldaten. Deshalb will die Army Jugendlichen den Militärdienst schmackhaft machen. Bis 23.50, ORF 2

Brand (Ö/D 2011, Thomas Roth) Während die Ehefrau im Sterben liegt, verliebt sich der Schriftsteller Brand in die schöne Krankenschwester. Säckeweise Schuld lädt sich Josef Bierbichler im Drama von Thomas Roth auf. Ein gutes Ende kann es da nicht geben. Bis 1.25, BR