Nasa plant Abwehr von Asteroiden – für möglichen Ernstfall in 117 Jahren

Das Risiko ist zwar nur 1 zu 2.700, dass uns der Asteroid Bennu im Jahr 2135 treffen wird. Dennoch entwickeln Forscher bereits Konzepte, die das verhindern sollen

illustration: nasa Künstlerische Darstellung des 500 Meter großen Asteroiden, der in 117 Jahren der Erde recht nahe kommen wird. Wenn er 2135 noch einmal an uns vorbeizischen sollte, könnte er dadurch so abgelenkt werden, dass er danach auf Kollisionskurs gerät.

Eigentlich könnte es uns ja auch ziemlich egal sein. Denn es ist ziemlich ausgeschlossen, dass jemand von uns den 25. September 2135 erleben wird. An diesem Tag könnte nämlich ein Asteroid mit einem Durchmesser von knapp 500 Metern auf der Erde einschlagen und ziemlichen Schaden anrichten. Sollten tatsächlich die 79 Millionen Tonnen auf der Erde ankommen, käme das 80.000 Hiroshima-Bomben gleich.

Die Wahrscheinlichkeit, dass uns der 1999 entdeckte Brocken namens Bennu – genauer (101955) Bennu – treffen wird, beträgt nach heutigen Schätzungen zwar nur 1 zu 2.700, also sehr viel weniger als ein Promille. Dennoch spielt eine eigene Forschungsabteilung der Nasa am Beispiel dieser Bedrohung seit einiger Zeit den Ernstfall durch und plant, wie man Asteroiden aus dem Weg räumt, ehe diese jenen mit der Erde kreuzen.

Ein Konzept namens HAMMER

Das Konzept hat natürlich auch einen Namen, lautend auf "Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response". Die Bezeichnung lässt darauf schließen, dass bei der Nasa Leute tätig sind, die Akronyme lieben und Subtilität verachten. Denn die Kurzversion lautet schlicht und einfach: HAMMER. (Experten sprechen in diesem Zusammenhang im Übrigen von einem sogenannten Backronym.)

Im Wesentlichen besteht dieses Konzept aus einem Raumschiff, das in Richtung Asteroid abgefeuert wird, und zwei Einsatzszenarien. Entweder wird Bennu (oder ein ähnlicher Brocken) durch den fast neun Tonnen schweren "Massenimpaktor" – dem Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response-Vehikel, kurz: das HAMMER-Raumschiff – vom Kollisionskurs abgebracht. Das gelingt umso besser, je früher die Ablenkung erfolgt.

illustration: nasa Einfach HAMMER: Bennu und die Abwehrmaßnahmen im Größenvergleich.

Oder, und diese Version ist im Notfall wahrscheinlicher, es würde ein von der HAMMER-Rakete mitgeführter nuklearer Sprengsatz den Asteroiden signifikant verkleinern, wie eine kürzlich veröffentlichte Pilotstudie im Fachblatt "Acta Astronautica" skizziert.

foto: nasa Als Trägerrakete kommt eine Falcon Heavy infrage. Statt eines Tesla wäre sie mit Nuklearsprengköpfen ausgestattet.

Nasa-Raumfahrtingenieur Brent W. Barbee, der Erstautor der Studie, beharrte gegenüber der "Washington Post" darauf, dass es alles rein theoretisch sei: "Wir machen solche Studien, um uns auf solche Fälle vorzubereiten. Wenn wir also ein bedrohliches Objekt finden, sind wir besser gerüstet, mit der Bedrohung umzugehen."



Ständige Bedrohung und einiges Glück

Dinge aus dem Weltraum schlagen immer wieder auf der Erde ein. Die meisten von ihnen werden gar nicht bemerkt, aber einige sind groß genug, um ordentliche Schäden anzurichten. Menschen hatten in den letzten gut 100 Jahren fast immer Glück: Wäre jener Himmelskörper, der 1908 in der Region Tunguska in Sibirien niederging, auf besiedeltes Gebiet gekracht, hätte das böse Folgen gehabt: Der Impakt dürfte etwa 185-mal so stark gewesen sein wie jener der Atombombe von Hiroshima.

Der sehr viel kleinere Einschlag, der sich 2013 im russischen Ural zutrug, ging auf einen ursprünglich rund 15 Meter großen Brocken zurück, der immerhin rund 1.000 Menschen vor allem durch zerborstene Glasscheiben verletzte. Die materiellen Überreste dieses Himmelskörpers landeten als Meteoriten glücklicherweise in einem See.

Laut Barbee gibt es mehr von diesen Dingen, als viele Leute denken. Forscher entdecken jedes Jahr etwa 1.000 neue Objekte, die der Erde mehr oder weniger Nahe kommen. Die Dunkelziffer ist vermutlich sehr viel höher.

Warum ausgerechnet Bennu?

Was Bennu für die Nasa-Abwehrkoordinationsstelle so interessant macht, ist die Tatsache, dass es sich dabei um einen gut erforschten Himmelskörper handelt, der den Experten viele gute Anhaltspunkte für ihre Berechnungen liefert. Und demnächst werden wir über den Himmelskörper noch mehr wissen: Die Nasa-Raumsonde Osiris-Rex ist seit zwei Jahren auf dem Weg zu Bennu und hat Instrumente an Bord, um den Asteroiden zu kartieren und dessen Zusammensetzung zu ermitteln. Schließlich soll die Sonde im Juni 2020 60 Gramm aus dem Gestein herauslösen und zur Erde bringen.

Sollte Benno sich im Laufe der Jahre tatsächlich als eine größere Gefahr herausstellen, dann könnte auf Osiris-Rex das HAMMER-Raumschiff folgen, und seine Mission wäre es dann, deutlich mehr als 60 Gramm aus Bennu herauszusprengen. (Klaus Taschwer, 20.3.2018)