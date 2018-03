ERC-Starting Grant für Physiker der Universität Wien

Thomas Juffmann will neue Mikroskopiemethoden entwickeln

Wien – Der Physiker Thomas Juffmann von der Universität Wien erhält einen hoch dotierten Forschungsförderungspreis des Europäischen Forschungsrats (ERC). Mit dem mit 1,5 Millionen Euro ausgestatteten "Starting Grant" will er an der Schnittstelle von Physik und Biologie neue Mikroskopiemethoden entwickeln, teilte die Uni Wien am Dienstag mit.

Untersucht man lichtempfindliche Proben mit optischen Mikroskopen oder etwa Proteine mit einem Elektronenmikroskop, will man möglichst viel Information aus jedem detektierten Lichtteilchen (Photon) bzw. Elektron erhalten. Juffmann hat 2016 an der Universität Stanford eine Mikroskopiemethode entwickelt, die zu besseren Bildern führen kann, weil jedes einzelne Photon bzw. Elektron mehrmals mit der Probe interagiert, was zu einer Signalverstärkung führt.

Proteinfaltung unter dem Mikroskop

Der Physiker will diese Methode auf die Kryo-Elektronenmikroskopie anwenden, für deren Entwicklung 2017 der Chemie-Nobelpreis vergeben wurde. Bereits im Vorjahr zeigte er, dass man damit die Faltung eines einzelnen Proteins abbilden könnte.

In internationaler Zusammenarbeit und finanziert von der "Gordon and Betty Moore Foundation" versucht der Physiker derzeit, einen Prototypen eines solchen Mikroskops herzustellen. Nun wird seine Arbeit auch vom ERC unterstützt. Juffmann wird seine Laboratorien an den Max F. Perutz Laboratories am Vienna Biocenter einrichten.

Juffmann hat an der Technischen Universität Wien technische Physik studiert und an der Uni Wien seine Dissertation geschrieben. Nach Studienaufenthalten an der Universität Stanford und der Ecole normale superieure in Paris ist er nun wieder an der Universität Wien tätig. (APA, 21.3.2018)