Palmklang-Festival: Blues für Wagner

Thomas Gansch verjazzt am Freitag Wagners "Ring des Nibelungen"

Das Palmklang-Festival schwingt zwischen den Polen E- und U-Musik. Und das in doppeltem Sinn – denn Swing spielt auch als Jazzstil eine große Rolle in Oberalm. So am Sonntag, wenn zum Abschluss an den "King Of Swing" Benny Goodman (1909-1986) erinnert wird, der vor 80 Jahren in der New Yorker Carnegie Hall konzertierte und so den Jazz der Kaschemmen in den Klassikkonzertsälen salonfähig machte. Von historischer Signifikanz war aber auch, dass der weiße Klarinettist Goodman auch schwarze Gastmusiker präsentierte. Ein damals nur noch von Artie Shaw gewagtes Statement gegen den grassierenden Rassismus in den USA, das den jüdischstämmigen Goodman, der zuvor schon Benefizkonzerte für die im Spanischen Bürgerkrieg gegen die Faschisten kämpfenden Republikaner gegeben hatte, zum Feindbild der Rechtsextremen machte – die deshalb vor der Carnegie Hall demonstrierten.

Dass Goodman dort auch Béla Bartók spielte, daran erinnern am Sonntag in "The Benny Goodman Story" der Klarinettist und künstlerische Palmklang-Leiter Matthias Schorn, wenn er gemeinsam mit den Streichern des Minetti Quartetts sowie Pianistin Ariane Haering und ihrem Kollegen Jarkko Riihimäki neben Goodman-Stücken auch Bartoks Contraste spielen wird. Dazu liest Schauspieler August Zirner Textmontagen des Kulturjournalisten Michael Laages über Goodman.

Mit einem eher ungewöhnlichen Fall von E- und U-Fusion startet das Palmklang am Freitag – wie üblich zuerst mit einem einführenden Text und einem Gespräch zwischen Schorn und Thomas Gansch. Letzterer ist ein Aktivposten der heimischen Musikszene, der mit Trompete und Flügelhorn diesmal den Komponisten Richard Wagner verjazzt. In Nibelung's Ring a Ding bearbeitet Gansch mit seiner zehnköpfigen Truppe Gansch & Roses Wagner'sche Motive aus dem Ring des Nibelungen. Aus dem Walkürenritt wird so ein verhatschter Blues, mit von der Umbaupartie ist auch das radio. string.quartet. Das samstägliche Gipfeltreffen von Schorn, Konstantin Wecker und Freunden (u. a. Die Strottern) ist bereits ausverkauft. (dog, 20.3.2018)