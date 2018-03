Porsche Cayenne: Nächste Ausfahrt Frühling

Wien – Ins Leben gerufen ward der Cayenne weiland, 2002, als Instrument, die modellzyklischen Schwankungen bei den Sportwagen auszugleichen. Inzwischen dominieren die beiden SUVs – seit 2014 steht dem Cayenne mit dem Macan ein kleinerer Bruder zur Seite – den Porsche-Absatz, was im ganzheitlichen Bild kaum verwundert: 2017 war jedes dritte verkaufte Auto auf dieser Welt ein SUV oder SUV-Artiger.

foto: andreas stockinger

Frost trifft Forst: Für den Ausritt in die asphaltfreie Zone aktiviere man den Geländemodus, für den Schöckl- oder Rubicon-Trail-Trip erwerbe man eine G-Klasse. Nein, im Ernst: Geländewagen will der Cayenne auch in dritter Generation keiner sein, er brilliert auf der Straße – und überzeugt auch durch praktisches Talent.