Cambridge Analytica: Wo ist Mark Zuckerberg?

Die ganze Welt berichtet über den Skandal des Datenmissbrauchs, nur der Gründer von Facebook bleibt stumm

Fünf Tage sind seit der Veröffentlichung des Datenmissbrauchs von Cambridge Analytica und der Bekanntgabe, dass es sich hier um 50 Millionen Facebook-Profile handelt, vergangen. Alle Welt wartet nun auf ein Statement von Mark Zuckerberg, doch der bleibt stumm. Erst gestern gab das Unternehmen bekannt, dass er sich rund um die Uhr damit beschäftigen würde und deswegen keine Zeit für eine Stellungnahme habe.

Letzter Post Anfang März

Auf beiden Unternehmen liegt ein enormer Druck. Der Geschäftsführer von Cambridge Analytica, Alexander Nix, wurde gestern suspendiert und gleichzeitig ist die Facebook-Aktie um fast sieben Prozent gesunken. Alle warten nun auf Zuckerberg, doch der letzte, öffentliche Post des sonst recht aktiven Geschäftsführers zeigt ihn und seine Frau Priscilla beim Backen am 2. März.

Behördliche Anfragen

Am Montag schickte US Senator Ron Wyden eine detaillierte Liste an Fragen zu dem Fall an Zuckerberg, die er bis 13. April beantworten soll. Zwei Mitglieder des Justizausschusses des Senats der Vereinigten Staaten forderten eine Anhörung mit den Geschäftsführern von Facebook, Twitter und Google. Doch Zuckerberg bleibt weiterhin stumm.

Freund muss sich melden

Sein langjähriger Freund und Vice-President von Facebook, Andrew Bosworth, der sich Boz nennt, meldete sich in einem Post und versuchte, einige offene Fragen zu beantworten. Dabei dankte er auch den Journalisten für die Enthüllung des Datenmissbrauchs.

Die Kontaktperson von Wylie, Carole Cadwalladr, postete auf Twitter jedoch von einer Drohung seitens Facebook, dass sie bei Veröffentlichung klagen würden.

Yesterday @facebook threatened to sue us. Today we publish this.

Meet the whistleblower blowing the lid off Facebook & Cambridge Analytica. https://t.co/QcuBJfBU5T — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) March 17, 2018

Erste Meldung von Facebook

Erst gestern kam es zu einem öffentlichen Statement des Unternehmens in The Daily Beast, dass Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg "rund um die Uhr arbeiten" würden, um alle Fakten zu bekommen und die richtigen Maßnahmen festzulegen.

Gesperrt auf Facebook

Inzwischen wurde Wylies Account auf Facebook und Instagram gesperrt und der Facebook-Sicherheitschef Alex Stamos, der sich für interne Ermittlungen einsetzte, in eine andere Abteilung versetzt.

#DeleteFacebook

Außerdem bekam die 2015 gestartete #DeleteFacebook-Kampagne in den sozialen Netzwerken wieder an Aufmerksamkeit. Dem Hashtag schloss sich nun #WheresZuck an. (red, 21.03.2018)