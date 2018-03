Desire 12 (Plus): HTC stellt neue Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones vor

Modernes Design trifft auf Hardwareschwächen und teilweise veraltete Software

Bei einem sind sich alle Marktbeobachter schnell einig: Der taiwanesische Hardwarehersteller HTC hat schon einmal bessere Zeiten erlebt. Das hält das Unternehmen aber nicht davon ab, eifrig neue Geräte zu produzieren, und so gibt es nun wieder neue HTC-Smartphones zu vermelden.

Neuvorstellung

Mit dem Desire 12 und dem Desire 12 Plus stellt HTC zwei Smartphones für den Low-End-Bereich sowie die Mittelklasse vor. Das Design wirkt dabei auf den ersten Blick durchaus modern, bei Hard- und Softwareausstattung könnte es aber gegen so manchen Konkurrenten schwierig werden.

Desire 12 Plus

Das Desire 12 Plus wird von einem Qualcomm Snapdragon 450 angetrieben – ein Achtkerner, der mit maximal 1,8 GHz getaktet wird. Ähnlich wie bei aktuellen Top-Geräten gibt es hier ein Seitenverhältnis von 2:1, die Bildschirmauflösung kann mit solchen Assoziationen dann aber nicht mehr mithalten: Lediglich 1440 x 720 Pixel bietet das 6-Zoll-Display des neuen HTC-Smartphones.

foto: htc Das Desire 12 Plus.

Weitere Spezifikationen: Es gibt 3 GB RAM, der lokale Speicherplatz liegt bei 32 GB – kann aber via MicroSD-Karte erweitert werden. Dual-SIM-Support sind ebenso mit dabei wie ein Fingerabdruckscanner an der Rückseite. Desweiteren liefert HTC eine Dual-Kamera, wobei ein Sensor 13 Megapixel und der zweite 2 Megapixel liefert. Das Desire 12 Plus soll ab Mai um 249 Euro zu haben sein.

Desire 12

Um weitere 50 Euro billiger soll es bereits ab April das Desire 12 geben: Dieses muss mit einem schwächeren Mediatek-Prozessor auskommen, zudem ist der Bildschirm etwas kleiner (5,5 Zoll) als beim Plus-Modell und einen Fingerabdruckscanner sucht man hier ebenfalls vergeblich. Zudem gibt es nur eine Kamera an der Rückseite.

Software

Einen bedeutenden Unterschied gibt es auch in Fragen Softwareausstattung: Während das Desire 12 Plus mit Android 8 ausgeliefert wird, beharrt das kleinere Modell auf Android 7. All zu viele Updates sollte man sich von HTC in dieser Preiskategorie aber ohnehin auch so nicht erwarten, wie die Erfahrung zeigt. (red, 20.3.2018)